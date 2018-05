Black Ops 4 Tidak Tawarkan Mode Tradisional

Jakarta: Di saat EA lewat Battlefield 1 dipuji karena story mode, Call of Duty: Black Ops 4 yang akan dirilis jsutru tidak akan menghadirkan mode tersebut.



Activision, publisher sekaligus Treyarch studio yang menggarap seri Black Ops mengakui bahwa mereka tidak akan menyediakan solo atau campaign mode. Dikutip dari GameSpot, Executive VP and GM Call of Duty Franchise Robert Kostich menyatakan bahwa mereka bukan tidak menyediakan, tapi justru menampilkan model baru.

Kostich menyebut bahwa Call of Duty: Black Ops 4 tidak akan menyajikan solo atau campaign mode tradisional. Co-Studio Head Treyarch Dan Bunting menyatakan akan menyajikan jalan cerita yang melekat langsung dengan karakter yang dimainkan di dalam game."Tahun ini kami akan menyampaikan jalan cerita dengan gaya yang berbeda. Selama beberapa tahun belakangan penggemar kami sudah mulai mempelajarai tentang cerita yang melekat langsung dalam sebuah permainan," ungkap Kostich.Dalam wawancara dengan Eurogamer, Dan Bunting menjelaskan bahwa jalan cerita kana dihadirkan pada setiap karakter yang bisa dimainkan dalam mode multiplayer atau yang dikenal sebagai Specialist.Tokoh ini muncul sejak Black Ops 2 dimana Specialist memiliki gaya serangan dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga menyajikan permainan mode multiplayer yang penuh taktik."Jadi dalam campaign mode terbaru yang kami tawarkan para pemain akan disuguh solo mission dalam karakter yang mereka gunakan saat bermain tapi di dalamnya pemain akan mengetahui asal-usul tentang karakter Specialist yang mereka gunakan," jelas Bunting.Keduanya memang seperti tidak mengakui bahwa Call of Duty: Black Ops 4 berfokus ke multiplayer. Jelas sekali bahwa memang Activision dan Treyarch kini berfokus ke gameplay multiplayer.Banyak pihak beranggapan bahwa langkah ini dilakukan seiring game multiplayer terutama yang mengusung genre battle royale seperti PUBG dan Fortnite meroket kepopulerannya. Maka tidak mengherankan apabila Call of Duty: Black Ops 4 juga menyajikan game yang sama dengan mode bernama Blackout.Apabila Anda masih bingung dengan konsep Specialist. maka Anda bisa berkaca ke gameplay dari Tom Clancy's Rainbow Six: Siege yang dirilis oleh Ubisoft dengan mengusung konsep tactical first person shooter, perbedannya adalah game tersebut tidak menyajikan tempo permainan cepat ala Call of Duty.(MMI)