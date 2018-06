Ghost of Tsushima Bawa Samurai Hadapi Invasi Bangsa Mongolia

Jakarta: Sony memamerkan cuplikan gameplay dari proyek terbarunya, Ghost of Tsushima, dalam ajang E3 2018.



Game ini memang sudah diumumkan sebelumnya, tetapi tidak ada informasi lebih rinci, selain penampakan seorang samurai Jepang. Sony memberikan video berdurasi sekitar delapan menit untuk memperlihatkan gaya bermain Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima mengambil latar waktu tahun 1274, saat bangsa Mongolia menginvasi pulau Tsushima milik Jepang. Pemain sebagai salah satu samurai yang berhasil bertahan hidup harus mencegah invasi meluas, tetapi dengan gaya bertarung yang berbeda.Dengan latar waktu tersebut, Anda akan melihat dunia permainan yang masih penuh dengan hutan dan padang rumput.Jika melihat gameplay lebih rinci, Ghost of Tsushima menawarkan gaya bertarung yang cukup intensif dan keras. Pemain akan diajak bertarung dengan gaya samurai yang identik dengan zirah khas Jepang dan pedang Katana.Setiap benturan serangan akan terasa keras, dan pemain harus pintar dalam menahan, menghindar, dan melancarkan serangan. Game ini juga dipastikan menawarkan nuansa historis yang cukup seru.Hal yang menarik adalah Ghost of Tsushima juga akan menerapkan gaya permainan senyap, sehingga bisa dibilang pemain akan melihat nuansa bertualang ala Uncharted dengan latar waktu dan tempat yang berbeda.Game dengan tema Jepang biasanya lebih menarik dengan karakter yang menggunakan Bahasa Jepang. Ghost of Tsushima tampaknya akan hadir dalam beberapa versi bahasa, sehingga pemain bisa mendapatkan percakapan sesuai selera.Game ini digarap oleh Sucker Punch, studio yang menciptakan game open-world Infamous. Berada di bawah payung Sony, game ini dipastikan eksklusif untuk PlayStation 4 dan belum mendapatkan tanggal perilisan.(MMI)