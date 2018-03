GIF dari Giphy Sempat Hilang di Instagram dan Snapchat, Kenapa?

Jakarta: Stiker GIF sempat menghilang dari Instagram dan Snapchat. Kemungkinan besar hal ini juga masih dialami oleh beberapa penggunanya di berbagai negara.



Hal ini pertama kali dilaporkan oleh TechCrunch. Penyedia GIF di platform tersebut yaitu Giphy menyediakan konten menyinggung suatu ras. Salah satu akun Twitter bernama Lyauna Augmon menemukan GIF yang menyingung bangsa kulit hitam saat menggunakan kata kunci 'crime' atau kriminal.

This blatant RACISM @instagram @kevin is unacceptable. When you search 'crime' for gifs, a "Nigger crime death counter" appears with a MONKEY cranking it & a white guy telling the "bonzo" to watch the numbers #Instagram #blacklivesmatter @TheAffinityMag REMOVE & APOLOGIZE NOW pic.twitter.com/dOnJFBcHCW