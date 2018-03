Anda Bisa Jajal Game Android Sebelum Beli

Jakarta: Dalam ajang Game Developer Conference, Google mengumumkan fokusnya pada fitur Google Play Instant untuk game mobile. Fitur ini memungkinkan pemilik perangkat mencoba game sebelum memasangnya di ponsel.



Namun, fitur ini tidak berlaku untuk setiap game, dan pengguna dapat mengetahui ketersediaan fitur ini melalui kehadiran tombol bertuliskan "Try Me" di halaman game di Google Play Store. Mengetuk tombol ini akan menampilkan sampel game tanpa menginstal file aplikasi di perangkat.

Saat menguji game, tombol Instal akan muncul di layar. Sekarang, fitur ini hanya tersedia di enam game, namun Google tengah bekerja sama dengan pengembang dan penerbit game untuk menambahkan lebih banyak judul game yang mendukung fitur ini.Game yang saat ini telah mendukung fitur tersebut adalah Clash Royale, Words With Friends 2, Solitaire, Final Fantasy XV: A New Empire, Bubble With 3 Saga, dan Mighty Battles.Sebelumnya, Google menggulirkan update guna menghapuskan batasan pada lockscreen ponsel, sehingga smartphone Android Auto dapat digunakan baik oleh pengemudi maupun penumpang kendaraan saat dalam perjalanan.Bersamaan dengan laporan keamanan tahunan Google, kepala keamanan Google David Kleidermacher mengumumkan bahwa tingkat keamanan Android serupa dengan kompetitornya.Tidak secara gamblang menyebutkan, sejumlah pihak memprediksi kompetitor yang dimaksudnya adalah iOS.Google juga melaporkan bahwa perangkat Android yang mengunduh aplikasi hanya dari Google Play Store memiliki peluang sembilan kali lebih sedikit untuk memasang Pottentially Harmful Applications (PHA) atau aplikasi yang berpotensi berbahaya.(MMI)