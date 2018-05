Niantic Gelar Aktivitas Khusus Setiap Jam untuk Komunitas Pokemon Go

Jakarta: Pemain Pokemon GO akan dapat menikmati rangkaian acara yang dimulai pada bulan depan, memungkinkan pemain untuk menangkap Pokemon spesial di alam liar.



Untuk beberapa jam setiap bulannya, pemain dapat bertemu dan memainkan game bersama di taman pada Pokemon GO Community Day.

Niantic baru saja mengumumkan bahwa selama acara komunitas tersebut, tersedia kesempatan untuk mempelajari langkah yang sebelumnya tidak tersedia, bagi Pokemon yang mungkin akan ditemukan atau evolusi dari Pokemon tersebut.Selain itu, pemain Pokemon Go berpeluang untuk memperoleh bonus khusus Community Day. Untuk dapat mengetahui acara Community Day di kota pengguna, Niantic menyebut bahwa pengguna hanya perlu mencarinya di Google.Pengguna dapat mencari kota mereka dan Pokemon GO pada mesin pencarian raksasa teknologi tersebut, atau cukup dengan menemukan grup di area mereka di saluran media sosial, aplikasi dan situs seperti Facebook, Discord, Slack dan WhatsApp.Singkatnya, selama Community Days, pemain akan memiliki peluang untuk berhadapan dengan Pokemon spesial seperti Larvitar, mempelajari langkah eksklusif dari Pokemon tersebut, serta mendapatkan bonus XP dan kemampuan Lure selama tiga jam.Sebelumnya, Niantic merilis update untuk game tersebut dengan meningkatkan kualitas pengalaman teknologi AR yang menjadi daya tarik game itu. Monster Pokemon Go di layar smartphone akan memperlihatkan tingkah laku yang menyesuaikan dengan objek atau latar yang tertangkap kamera smartphone.(MMI)