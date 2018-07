Donald Trump Kehilangan 300 Ribu Pengikut

Jakarta: Jumlah pengikut Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Twitter mengalami penurunan yang cukup signifikan.



Sejak Twitter mulai menghapus akun yang telah terkunci, akun resmi Trump kehilangan 300 ribu pengikutnya. Sekarang, sang presiden memiliki 53,1 juta pengikut, seperti yang dilaporkan oleh CNET. Turunnya jumlah pengikut ini terjadi setelah Twitter tak lagi menghitung akun yang terkunci dalam jumlah pengikut seseorang.

Ini adalah bagian dari usaha Twitter untuk membersihkan platform media sosial mereka setelah muncul berbagai laporan bahwa beberapa perusahaan mendapatkan keuntungan dari jumlah pengikut yang terlihat lebih banyak dari sebenarnya.Pada bulan Januari, The New York Times melaporkan bahwa beberapa perusahaan mendapatkan untung berkat jumlah pengikut yang terlihat lebih banyak dari sebenarnya.Alasannya karena hal ini memudahkan mereka untuk memenangkan hati para pengiklan. Twitter menjawab laporan ini dengan menghapuskan jutaan akun palsu.Gedung Putih menolak untuk berkomentar terkait hal ini.Twitter merupakan salah satu metode utama Trump untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya dan menunjukkan ide-idenya.Seringnya Trump membuat tweet bahkan dianggap telah mengubah keadaan politik. Dia juga menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekkan musuhnya, terutama media.Trump bukanlah satu-satunya tokoh masyarakat yang kehilangan pengikutnya. Justin Bieber kehilangan sekitar 2,7 juta pengikut, Rihanna 605 ribu pengikut, Katy Perry kehilangan 1,6 juta sementara Taylor Swift 2,3 juta. Barack Obama, presiden AS sebelum Trump, juga kehilangan pengikut sebanyak 1,6 juta akun.