MSI Pamer Gaming Laptop Tema Militer dan VR Backpack di Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: MSI memperkenalkan dua perangkat barunya di Indonesia.



Perangkat tersebut terdiri dari VR backpack MSI "VR One" dan laptop edisi khusus MSI GE62 Camo Squad. Keduanya merupakan perangkat gaming yang dilengkapi dengan hardware terbaru yaitu prosesor Intel Core generasi ke-7 atau Kaby Lake dan chip grafis NVIDIA GTX 10 Series.

MSI VR One adalah sistem PC Backpack paling ringan dan ramping di dunia. Produk ini diklaim akan membawa dampak yang masif untuk industri VR secara global karena VR One bisa menghilangkan batas VR yang ada saat ini yaitu mengharuskan gamers untuk tetap dekat dengan PC dan monitor karena keterbatasan panjang kabel yang ada.MSI VR One memliki berat hanya 3,7 kilogram serta dilengkapi dengan 2 baterai untuk memberi asupan daya selama kurang lebih 1,5 jam. Ditenagai oleh prosesor yang bisa di-overclock serta kartu grafis GeForce GTX 10 Series, MSI VR One dikatakan mampu memberikan performa gaming yang maksimal dengan tingkat kebisingan 40dBA.MSI VR One didesain mirip dengan sebuah armor pack dengan gaya robot yang futuristik. Tanpa kedua baterai tersebut MSI VR One hanya akan memiliki bobot 2,2 kilogram. Sebagai standalone PC system. MSI VR One bahkan lebih ringan dari beberapa gaming notebook. Perangkat ini juga cocok digunakan sebagai alat demo teknologi virtual reality.Sementara MSI GE62 Camo Squad merupakan laptop gaming edisi khusus bertemakan game Ghost Recon: Wildlands. Ia hadir dengan dua varian yang memiliki pilihan konfigurasi GPU yang berbeda, yaitu GTX 1060 atau 1050Ti. Keduanya masih mengusung prosesor yang sama yaitu Intel Core i7 7700HQ, sehingga bisa meminkan seluruh game terbaru yang ada saat ini.Pada paket penjualannya, MSI juga menghadirkan berbagai pernak-pernik istimewa, mulai dari Camo Backpack, Camo Dog Tag, Camo Water Bottle, dan juga Camo Mouse Pad.(MMI)