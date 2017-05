Infinix S2 PRO, Temani Vivo dan Oppo di Pasar 2 Kamera Depan

Metrotvnews.com, Jakarta: Infinix secara resmi mengumumkan smartphone terbarunya, Infinix S2 PRO di Jakarta, Rabu (3/5/2017). Mengandalkan kamera depan ganda, ponsel ini dipastikan menemani kompetitor asal Tiongkok lainnya.



Apa yang Infinix incar adalah tren selfie yang saat ini masih sangat menjamur di Indonesia, dan mereka mencoba melengkapinya dengan penggunaan komponen yang lebih inovatif.

Infinix S2 PRO menyematkan dua kamera depan, dengan kekuatan masing-masing 13MP dan 8MP. Bukan dari segi resolusi, Infinix menekankan kelebihan wide-angle yang mencapai 135 derajat.Mereka pun mengadunya dengan dua ponsel kompetitor, LG K10, Oppo F3 Plus, dan Vivo V5 Plus. Dari ketiga ponsel ini, LG K10 tidak mempunyai dua kamera depan, tetapi mampu menghasilkan sudut pandang hingga 120 derajat.Apa pertimbangan Infinix S2 Pro meluncur di Indonesia? Pihak Infinix menyebutkan, ini sejalan dengan tren selfie dan merekam foto yang terus berkembang."Sekitar 93 juta foto dibagikan dan diunggah setiap harinya. Sebagian besar mengabadikan berbagai cerita," kata SEA Regional Head of Infinix, Marcia Sun.Mengincar pasar menengah dengan harga Rp2.450.000, Infinix S2 PRO memnyematkan spesifikasi yang tidak mencolok. Ponsel ini memiliki layar 5,2 inci beresolusi HD, yang didalamnya terpasang prosesor MediaTek 1,3GHz octa-core, berduet dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB. Punya slot Micro SD, Infinix S2 PRO mendukung ruang tambahan mencapai 128GB. Operasionalnya didukung baterai 3.000 mAh.Infinix S2 PRO menggunakan strategi penjualan offline, dengan sesi pre-order via Lazada mulai tanggal 5 Mei. Marcia menyebutkan, mereka saat ini ingin melihat seberapa besar antusiasme konsumen terhadap ponsel ini, sebelum memasarkannya secara offline.(MMI)