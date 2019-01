Microsoft Office 365 Rambah Mac App Store

Jakarta: Microsoft Office suite tersedia di Mac App Store mulai hari ini. Pada awalnya, Microsoft berencana untuk melakukan ini pada akhir 2018.



Paket Microsoft Office 365 menyertakan Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, dan OneDrive. Namun, untuk menggunakan Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook, Anda harus berlangganan Office 365.

Aplikasi-aplikasi ini sama dengan aplikasi yang tersedia untuk pengguna Mac di situs Microsoft. Hanya saja, sekarang, mereka dapat ditemukan di Mac App Store.Keuntungan terbesar dari hal ini adalah aplikasi Office akan secara otomatis diperbarui via App Store, lapor The Verge."Kami dengan senang hati menyambut Microsoft Office 365 ke Mac App Store baru di macOS Mojave," kata Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing Apple."Sejak awal, Apple dan Microsoft telah bekerja sama untuk membawa aplikasi produktivitas Office kepada pengguna Mac.""Sekarang, dengan keberadaan Office 365 di Mac App Store, akan semakin mudah bagi Anda untuk mendapatkan versi terbaik dan terbaru dari Office 365 di Mac, iPad, dan iPhone."Microsoft menawarkan periode percobaan gratis selama satu bulan untuk Office 365. Setelah itu, Anda dapat membeli Office 365 Personal dengan harga USD69,99 per tahun (USD6,99 per bulan) atau Office 365 Home dengan harga USD99,9 per tahun (USD9,99 per bulan).Jika berlangganan Office 365 Home, Anda akan bisa menggunakan aplikasi Office pada hingga enam komputer. Baik varian Personal maupun Home akan menawarkan storage 1TB di OneDrive per pengguna dan gratis 60 menit panggilan Skype per bulan.(MMI)