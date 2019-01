SpaceX PHK 10% Karyawan

Jakarta: SpaceX akan merumahkan 10 persen dari total karyawannya, setelah mereka sukses mengirimkan satelit untuk perusahaan Iridium. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Los Angeles Times dan telah dikonfirmasi SpaceX.



Menurut SpaceX, ada lebih dari 6 ribu orang yang bekerja untuk perusahaan. Masih belum diketahui divisi mana yang akan terkena dampak pemecatan ini.

SpaceX kini tengah sibuk. Mereka menguji kapsul Crew Dragon untuk menerbangkan astronaut ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, meluncurkan dua Falcon Heavy, meluncurkan sekumpulan satelit Starlink pertama, dan menguji Starship untuk ke Mars."Untuk terus melayani pelanggan kami dan sukses mengembangkan pesawat antarplanet serta internet global berbasis luar angkasa, SpaceX harus menjadi perusahaan yang lebih ramping. Proyek-proyek ini, bahkan ketika dilaksanakan secara terpisah, telah membuat perusahaan lain bankrut," kata SpaceX pada The Verge."Itu artinya, kami harus berpisah dengan beberapa anggota tim kami yang bertalenta dan pekerja keras. Kami berterima kasih atas semua yang telah mereka capai dan komitmen mereka atas misi SpaceX. Keputusan ini diambil hanya karena adanya tantangan di masa depan."Keputusan SpaceX merumahkan sebagian karyawannya ini muncul di kala perusahaan yang meluncurkan satelit ke orbit tidak lagi sering mengirimkan peluncuran."Pasar ini sangat lunak. Keadannya begitu pada tahun lalu, tahun ini, dan saya tidak tahu apakah hal ini akan berubah secara dramatis pada tahun depan," kata President SpaceX, Gwynne Shotwell, pada September, menurut Space News.Menurut The Wall Street Journal, per tahun, SpaceX mendapatkan penghasilan sekitar USD2,5 miliar. Mereka mendapatkan pendapatan itu dari kontrak dengan organisasi seperti NASA dan perusahaan seperti Iridium. Sayangnya, tidak diketahui berapa angka yang SpaceX dapatkan tiap tahun karena mereka adalah perusahaan swasta.Pada Mei, Shotwell berkata pada CNBC bahwa SpaceX telah mendapatkan untung selama "beberapa tahun". Namun, fakta bahwa mereka mengambil pinjaman menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan untung pada periode antara September 2017 dan September 2018.(MMI)