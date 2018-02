130 Juta Penduduk Indonesia Sudah Pakai Medsos

Jakarta: We Are Social merilis laporan Global Digital 2018 baru, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari empat miliar orang di seluruh dunia sebagai pengguna internet. Hal ini dapat diartikan bahwa lebih dari separuh dari populasi di dunia telah terhubung di internet.



Tidak hanya secara global, We Are Social juga merilis data berdasarkan wilayah termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia. Menurut data yang dihimpun selama tahun 2017 tersebut, pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta, dengan tingkat penetrasi sebesar 50 persen.

Dari seluruh populasi Indonesia berjumlah 256,4 juta tersebut, sebanyak 130 juta orang atau sekitar 49 persen merupakan pengguna aktif media sosial. Keaktifan pengguna media sosial di Indonesia juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 23 persen sejak bulan Januari 2017.Sementara itu, sebesar 120 juta pengguna media sosial Indonesia dilaporkan mengakses akun mereka via perangkat mobile setiap bulannya. Pengunjung jejaring sosial via smartphone di Indonesia juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengunjung via komputer, yaitu mencapai 37 persen dan 6 persen.We Are Social menyebut YouTube sebagai platform media sosial paling aktif diakses oleh pengguna Internet di Indonesia, diikuti Facebook di posisi kedua, WhatsApp di posisi ketiga, Instagram di posisi keempat dan Line di posisi kelima.Pada daftar aplikasi terbanyak diunduh sepanjang tahun 2017, WhatsApp Messenger menjadi pilihan favorit pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, popularitas aplikasi Facebook di Indonesia belum meredup, dibuktikan oleh kehadirannya di posisi kedua daftar tersebut, dan diikuti media sosial lain yang juga dinaungi Facebook, yaitu Instagram di posisi ketiga.(MMI)