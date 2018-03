Bug Android 8.1 Bikin Pixel XL Kelebihan Daya?

Jakarta: Sejumlah pengguna Google Pixel XL melaporkan perangkat mereka kelebihan daya saat menerima update Android 8.1. Ini menyebabkan perangkat mengonsumsi daya lebih banyak jika dibandingkan dengan seharusnya.



Permasalahan ini diperkirakan disebabkan oleh bug yang muncul saat mengisi daya Pixel XL dengan kabel charger yang disediakan Google. Smartphone dilaporkan menarik daya dengan kapasitas sebesar 25 watt (9V/2,8A), bukan 18W (9V/2A).

Kemudian, ponsel berhenti mengisi daya sebagai upayanya untuk mengembalikan pengantaran daya normal.Proses ini terjadi sebanyak beberapa kali selama satu sesi pengisian daya, dan dapat ditemukan jika pengguna menemukan pop-up notifikasi "charging rapidly" pada layar saat sedang mengisi daya perangkat.Bug ini juga dilaporkan oleh seorang pengguna pada layanan pelacak permasalahan Google, namun raksasa teknologi asal Amerika Serikat ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut.Kelebihan daya dalam proses pengisian daya merupakan satu dari sejumlah permasalahan yang diciptakan bug pada perangkat Pixel generasi pertama.Sebelumnya, sejumlah pengguna telah melaporkan permasalahan yang dialami perangkat Pixel generasi pertama tersebut, seperti nonaktif Bluetooth secara acak, berbagai permasalahan audio, dan permasalahan pada kamera yang menampilkan efek halo.Sementara itu, pada ajang Game Developer Conference, Google mengumumkan fokusnya pada fitur Google Play Instant pada game mobile. Fitur ini akan memungkinkan pemilik perangkat untuk mencoba game sebelum menginstalnya di ponsel.Game yang saat ini telah mendukung fitur tersebut adalah Clash Royale, Words With Friends 2, Solitaire, Final Fantasy XV: A New Empire, Bubble With 3 Saga, dan Mighty Battles.Kepala keamanan Google David Kleidermacher mengumumkan bahwa tingkat keamanan Android serupa dengan kompetitornya.Google menyebut perangkat Android yang mengunduh aplikasi hanya dari Google Play Store memiliki peluang sembilan kali lebih sedikit untuk memasang Pottentially Harmful Applications (PHA) atau aplikasi yang berpotensi berbahaya.(MMI)