Google Perlahan Hentikan Voice Unlock di Android

Jakarta: Menurut penelusuran APK yang dilakukan oleh 9to5Google, opsi untuk membuka kunci dengan Voice Match di Android perlahan mulai dihilangkan oleh Google.



Indikasi pertama yang diungkap situs ini adalah pada opsi Voice Match ini kini tidak lagi tersedia di dua perangkat Google Pixel 3. Aplikasi Google versi 8.39 untuk Android menampilkan kalimat yang mengungkapkan perubahan mendatang tersebut.

Kalimat menyebut bahwa fitur Unlock with Voice Match telah digantikan dengan cara yang lebih aman untuk memperoleh hasil personal saat perangkat dikunci.Kalimat ini juga menyebut bahwa pengguna dapat mengubah cara tersebut pada pengaturan Assistant mereka.Fitur yang telah tersedia di perangkat Android selama beberapa waktu ini memungkinkan Google mempelajari rekam suara dan berbicara dengan Google Assistant tanpa perlu membuka kunci perangkat.Unlock with Voice Match merupakan fitur yang memungkinkan pengguna memerintahkan Google Assistant untuk melakukan sesuatu seperti mengakses Google Maps tanpa membuka kunci layar perangkat. Saat mengaktifkan fitur ini, Google mengingatkan bahwa Unlock with Voice Match kurang aman.Sebab menurut Google, fitur ini dapat dikelabuhi via suara serupa ataupun suara yang telah direkam. Pada Pixel 3, opsi ini digantikan oleh hasil pencarian personal pada Lock Screen, yang akan menggantikan fitur Unlock with Voice Match di masa mendatang.Setelah terotentikasi, Google Assistant tidak lagi akan membiarkan Voice Match membuka kunci perangkat, namun menyertakan hasil pencarian dari Gmail, kalendar dan kontak via antarmuka. Tindakan selanjutnya akan mengharuskan pengguna membuka kunci perangkat.9to5Google juga menyebut bahwa perubahan ini tidak berdampak pada aplikasi Google versi 8.39 hingga versi terbaru atau perubahan dari sisi server tersedia.(MMI)