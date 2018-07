Pengguna Instagram Bisa Buat Orang Lain Berhenti Follow

Jakarta: Jika Anda membiarkan semua orang melihat akun Instagram, Anda tidak akan bisa menghentikan mereka mengakses akun Anda. Meskipun Anda memblokir seseorang, foto Anda tetap bisa diakses jika dia menggunakan private browser.



Sekarang, Instagram tengah mengembangkan fitur yang memungkinkan pengguna mengendalikan siapa saja orang yang boleh melihat foto mereka.

Media sosial itu tengah menguji fitur baru yang memungkinkan Anda untuk menghapus seseorang dari daftar pengikut Anda.Para pengguna yang mengatur akun Instagramnya menjadi privat telah dapat memaksa pengguna lain untuk berhenti mengikuti mereka sejak lama, lapor The Verge. Namun sekarang, sejumlah akun Instagram dengan pengaturan privasi publik mulai bisa membuat seseorang tidak lagi menjadi pengikutnya.Laporan tentang fitur "remove follower" ini juga mulai beredar sejak beberapa bulan lalu. Dan kini, semakin banyak orang yang bisa menggunakan fitur tersebut, setidaknya di Android.Matt Navarra, wartawan The Next Web membuat kicauan tentang hal ini. Juru bicara Instagram kemudian mengonfirmasi keberadaan fitur baru itu.Ada beberapa alasan mengapa seseorang ingin menghentikan pengguna lain mengikuti mereka. Mungkin, mereka tidak ingin mantan kekasih mereka masih mengetahui kabar mereka melalui Instagram.Memang, mereka bisa saja memblokir orang tersebut. Namun, langkah ini bisa memicu pertengkaran di dunia nyata. Instagram mengatakan, orang yang dipaksa untuk berhenti mengikuti seseorang tidak akan mendapatkan peringatan.(MMI)