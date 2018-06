Telkom Raih 57 Penghargaan Asia Pacific Stevie Awards

Jakarta: PT Tekom Indonesia (Persero) Tbk, (Telkom) memborong 57 Penghargaan pada ajang Asia Pacific Stevie Awards 2018, sekaligus meraih penghargaan tertinggi Grand Stevie Award sebagai Organization of the Year 2018.



Sederet penghargaan tersebut diberikan karena Stevie Awards Committee menilai Telkom telah berhasil mengembangkan berbagai inovasi digital di berbagai sektor industri sehingga meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Penghargaan diterima langsung oleh VP Enterprise Parenting Operation Telkom Bagyo Nugroho dan EVP Divisi Enterprise Service Telkom Judi Achmadi di Mira Hotel, Kowloon, Hong Kong. Ajang ini dihadiri oleh lebih dari 300 executives dari lebih dari 100 Perusahaan/Organisasi di Asia Pacific. Atas keberhasilan ini, Telkom telah menunjukan prestasi yang sangat istimewa dengan meraih Grand Stevie Award dalam 4 tahun berturut-turut di tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.Asia Pacific Stevie Awards merupakan ajang kompetisi bisnis berskala Internasional yang diselenggarakan oleh The Stevie Awards yang berpusat di Amerika Serikat, dimana kompetisi ini terbuka untuk seluruh perusahaan dan organisasi yang terdapat di 22 negara Kawasan Asia Pasifik dan diikuti oleh lebih dari 600 Perusahan sebagai nominator inovasi bisnis.Stevie Awards Committee telah melakukan penjurian atas inovasi-inovasi bisnis, dengan mempertimbangkan konsep inovasi, proses pengembangan, nilai keberhasilan inovasi dan dampaknya terhadap perusahaan/masyarakat. Jadi semua inovasi yang menang di ajang ini, telah terbukti berhasil diimplementasikan dengan baik dan berdampak signifikan kepada bisnis perusahaan."Telkom terus berkomitmen mengembangkan Inovasi Digital di berbagai sektor industri untuk meningkatkan competitiveness bangsa Indonesia. Keberhasilan Telkom mempertahankan Grand Stevie Awards selama empat tahun berturut-turut, mendemontrasikan kontribusi Telkom dalam menorehkan nama Indonesia di Internasional, khususnya di wilayah Asia Pacific,” ujar Dian Rachmawan, Direktur Enterprise and Business Service Telkom, dalam keterangan tertulis.“Selain itu, penghargaan ini diperoleh dari hasil inovasi anak bangsa yang berada dalam naungan Telkom Group, termasuk Admedika, TelkomSigma, MDMedia, Patrakom, ILCS, Jalin, melalui solusi portofolio digital di masing-masing industrinya. Ke depan, Telkom dan anak-anak perusahaannya akan semakin produktif berkiprah di bisnis digital di Indonesia dan Internasional," kata Dian Rachmawan.Sebanyak 57 penghargaan yang diraih Telkom terdiri atas 1 Grand Stevie, 14 Gold, 30 Silver dan 12 Bronze atas inovasi-inovasi bisnis di berbagai aspek, di antaranya Innovation in Information Technology, Health & Wellness, Transportation & Logistics, Social Apps, Customer Service, Government Services, dan Business Utility Apps.Penghargaaan 14 emas diberikan kepada inovasi Telkom sebagai berikut:- LINK Debits Switching untuk kategori Innovation in Information Technology- T-Health MOM Advance untuk kategori Innovation in Health & Wellness- Turn Around Strategy of Balebat untuk kategori Innovation in Manufacturing Industries- Smart Port ID untuk kategori Innovation in Transportation & Logistics- GUI Micro SME Loans Application untuk kategori Innovation in Social Apps- Commuter Vending Machine untuk kategori Innovative Use of Technology in Customer Service- Digital Omni Channel Platform untuk kategori Innovation in Technology Mgt, Planning & Implementation- Digital Command Center for Cyber Diplomacy untuk kategori Innovation in Government Services- Vessel Information System Mobile App untuk kategori Innovation in Business Information Apps- Fotosintesis: Precision Plantation System untuk kategori Innovation in Business Utility Apps- New Indonesian Yellow Pages untuk kategori Innovation in General Information Websites- The City In Your Hand untuk kategori Innovation in General Information Apps- Solutionpedia untuk kategori Innovation in Business Information or Application Websites- Admedika untuk kategori Excellence in Innovation in Health Care Industries(ROS)