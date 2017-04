The Boring Company, Perusahaan Elon Musk yang Punya Visi Masa Depan

Metrotvnews.com: Elon Musk memang merupakan sosok yang sangat sulit ditebak. Namun, kecintaannya terhadap teknologi dan inovasi tidak perlu diragukan lagi.



CEO Tesla dan SpaceX tersebut kini sedang menggarap sebuah proyek yang bisa dikatakan cukup ambisius bersama perusahaan barunya, yaitu The Boring Company.

Salah satu visi The Boring Company adalah membuat sistem transportasi baru yang memanfaatkan sambungan terowongan bawah tanah. Berbeda dengan MRT yang memanfaatkan moda transportasi kereta api, konsep transportasi yang diusung The Boring Company kali ini merupakan sarana transportasi hibrida yang memungkinkan mobil untuk berpindah dari jalan permukaan ke terowongan bawah tanah.Menariknya, di bawah tanah mobil akan melaku sendiri karena diangkut menggunakan sebuah alat khusus yang bisa melaju hingga 209 km/jam. Terowongan tersebut membentuk sebuah jaringan yang akan menghubungkan berbagai lokasi di dalam kota. Jika sudah tiba di lokasi, mobil akan diangkat ke permukaan dan kembali dikendalikan oleh pengemudinya.Tentu saja, semua ini masih dalam tahap konsep. Elon Musk bahkan mengatakan dirinya tidak terlalu serius dalam menggarap konsep ini. Hal tersebut diungkapkan langsung melalui akun Twitter resminya. Meski demikian, tidak ada yang tahu apakah Musk memang bercanda atau serius ketika mengatakan hal tersebut.Masih ingat dengan candaannya mengenai pembuatan terowongan pribadi yang bisa mempercepat perjalanan antara markas SpaceX dan bandara Los Angeles? Hal tersebut kini telah menjadi kenyataan. Apakah visi The Boring Company juga akan menjadi kenyataan? Kita tunggu saja kelanjutannya.(MMI)