DJI Siapkan Mavic Generasi Kedua?

Jakarta: Vendor drone paling populer DJI dikabarkan tengah menyiapkan produk baru. Bukan dari segmen drone ukuran besar, DJI disebut menyiapkan drone versi ringkas penerus DJI Mavic.



Dikutip dari DroneDJ, sebuah e-commerce asal Inggris diketahui sempat mengunggah DJI Mavic Generasi Kedua, atau yang disebut DJI Mavic 2 ke daftar produk mereka lengkap dengan foto dan detilnya. Menariknya lagi DJI Mavic 2 akan hadir dengan dua varian model yaitu DJI Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Zoom.

@DroneDJ the new UK Argos catalogue is out and it has the Mavic 2 in it ???? #mavic #mavic2 #dji #djidrones pic.twitter.com/Z6vVA8J28K