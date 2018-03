Teknologi Samsung Relumino untuk Penderita Low Vision

Jakarta: Samsung meluncurkan Relumino, aplikasi untuk membantu penderita gangguan penglihatan atau low vision, agar dapat melihat lebih jelas. Aplikasi ini juga membantu pengguna mengatasi hambatan penglihatan di kehidupan sehari-hari.



“Relúmino memberikan akses mudah melalui inovasi yang memungkinkan penderita gangguan penglihatan (low vision) untuk mendapatkan kesempatan melihat apa yang mereka tidak bisa lihat sebelumnya," ujar Vice President and Head of Creativity & Innovation Center at Samsung Electronics Jaiil Lee.

Relumino merupakan hasil pengembangan Samsung di dalam program Creative Lab (C-Lab), program inkubator dari Samsung. Aplikasi ini membutuhkan perangkat Gear VR untuk membantu penderita low vision dalam melihat obyek dengan lebih jelas.Pengguna smartphone Samsung model Galaxy S8, S8+, Note 8, S9 dan S9+ dapat mengunduh aplikasi Relumino secara gratis di Oculus Store, yang kini baru mendukung bahasa Inggris dan Korea.Aplikasi ini berbekal sejumlah fitur, di antaranya memperbesar dan memperkecil gambar, memperjelas garis antar obyek, serta menyesuaikan perbedaan warna dan kecerahan.Selain itu, aplikasi ini juga dibekali kemampuan untuk membalikkan warna dan kecerahan, serta Omni-focal function untuk mengubah mode saat melihat ke arah depan dan bawah, penyaringan warna pada layar, dan mode partial vision atau pemetaan ulang gambar sehingga gambar yang tidak terlihat oleh bagian mata ke bagian mata yang terlihat.Sementara itu untuk mendukung teknologi ini, pada tahun 2017 Samsung menggandeng Professor Moon Nam Ju di Department of Ophthalmology of Chung-Ang University Hospital, di Korea Selatan, untuk melakukan percobaan klinis melibatkan aplikasi Relumino.Berdasarkan pengujian klinis tersebut, Profesor Moon menyebut bahwa kolaborasi aplikasi Relumino dan Samsung Gear VR mampu membantu meningkatkan penglihatan maksimum penderita low vision dari 0.1(20/200) menjadi 0.8 (20/25).(MMI)