Pendiri Microsoft dan Google Siapkan Dana Demi Cari Vaksin Flu Universal

Jakarta: Dua nama besar di dunia teknologi bekerja sama mengembangkan vaksin flu universal.



Salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates dan salah satu pendiri Google, Larry Page telah berjanji memberikan USD12 juta (Rp166,3 miliar) untuk para peneliti yang sedang mengembangkan vaksin flu universal.

Uang tersebut akan dibagi menjadi USD2 juta (Rp27,7 miliar) per proyek riset dan akan diberikan dalam waktu dua tahun dengan harapan para peneliti akan menggunakannya untuk mengumpulkan data untuk vaksin flu dari subjek binatang.Setelah itu, para peneliti yang memiliki proyek paling menjanjikan akan bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan dana ekstra sebesar USD10 juta (Rp138,6 miliar) agar risetnya bisa diuji ke manusia, lapor Digital Trends."Kami rasa, vaksin flu universal tidak hanya menghilangkan risiko terjadinya pandemi tapi juga akan membawa banyak keuntungan dalam dunia kesehatan," kata Gates pada STAT News.Gates and Page berkata, mereka tertarik untuk mendanai proyek yang memiliki dampak besar dan bukannya sekadar perbaikan dari pengobatan yang ada saat ini.Para peneliti harus bekerja cepat jika mereka ingin mendapatkan pendanaan ini. Bill and Melinda Gates Foundation berkata bahwa untuk mendapatkan pendanaan ini, peneliti harus memastikan penelitian mereka siap untuk diuji ke manusia pada 2021.USD12 juta kemungkinan tidak akan cukup untuk mengembangkan vaksin flu ini, mengingat perkiraan uang yang diperlukan untuk membuat vaksin tersebut mencapai USD1 miliar (Rp13,9 triliun).Meskipun begitu, Gates berkata, pendanaan ini hanyalah permulaan. Para tim yang memiliki penelitian yang menjanjikan akan mendapatkan dana ekstra.