Brother Bawa Printer Ink Tank A3 Terbaru ke Indonesia

Jakarta: Brother Indonesia meresmikan kehadiran rangkaian printer seri Ink Tank A3 terbarunya, memboyong dua tipe printer inkjet A3 yaitu HL-T4000DW dan MFC-T4500DW.



Kedua printer ini menyasar kalangan Small Office Home Office (SOHO) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai target konsumennya.

"Sekarang, banyak user yang cari printer dengan harga ekonomis dalam sisi consumable, yaitu perangkat dengan dukungan tinta yang harganya terjangkau tapi daya cetaknya banyak. Kita dengarkan keinginan konsumen dan kita hadirkan di printer seri ini," ujar Product Manager Brother Indonesia Susanto Liu.Kedua printer ini mengunggulkan kemampuan mencetak hingga ukuran kertas A3, serta dukungan sistem tinta isi ulang. Penggunaan sistem tinta isi ulang pada printer yang ditawarkan Brother ini tidak lagi menggunakan sistem katrid, dan kini menggunakan sistem botol.Penggunaan sistem tinta botol ini disebut Susanto karena lebih ekonomis namun menawarkan kemampuan cetak lebih tinggi jika dibandingkan dengan sistem katrid.Sehingga, meski produk printer tergolong mahal, namun selama proses penggunaan, pengguna tidak dibebankan oleh biaya isi ulang tinta yang juga mahal.Brother mengklaim bahwa satu botol tinta hitam mampu digunakan untuk mencetak senbanyak 6.500 lembar, sedangkan tinta berwarna sebanyak 5.000 lembar. Selain itu, dengan kombinasi tinta karyanya, Brother turut mengunggulkan kemampuan cetak dengan kondisi tinta lebih cepat kering.Printer ini turut mengunggulkan dukungan baki kertas yang dapat menampung hingga 250 lembar di baki depan, dan 100 di baki belakang. Selain itu, kedua printer ini juga dibekali dengan konektivitas nirkabel, memungkinkan pengguna untuk mencetak melalui perangkat mobile atau PC tanpa membutuhkan bantuan kabel.Pada perangkat mobile, pengguna mencetak secara langsung via iPrint & Scan Brother, AirPrint, Mopria, dan Google Cloud Print.Pengguna juga dapat mencetak secara langsung via USB atau mengirimkan hasil pindai langsung di USB berkat ketersediaan slot USB di bodi printer. Pengguna juga akan dapat mencetak atau memindai secara langsung via WiFi.Sebagai informasi, Brother HL-T4000DW hanya dibekali dengan kemampuan hanya untuk mencetak, sedangkan MFC-T4500DW berbekal kemampuan untuk mencetak dan memindai dokumen.Brother HL-T4000DW dipasarkan seharga Rp7.390.000, sedangkan Brother MFC-T4500DW dipasarkan seharga Rp11.900.000.(MMI)