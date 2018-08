Mini PC Fanless Zotac Pasang Intel Generasi ke-8

Jakarta: Zotac mengumumkan kehadiran produk terbarunya di jajaran Mini PC seri C, yang kini sudah mengadopsi prosesor Intel Core i7 Generasi ke-8.



Dikutip dari PC Mag, Zotac menghadirkan MiniPC tanpa kipas atau fanless terbaru dengan penigkatan di sistem pendingin yang lebih baik. Berkat desain honeycomb atau memiliki banyak lubang seperti sarang lebah, mereka bisa meningkatkan sistem pendinginan 66 persen lebih efektif.

Sistem pendingin dan desain tersebut yang membuat Mini PC Zotac akhirnya bisa menampung prosesor dengan tingkat Watt lebih tinggi seperti jajaran prosesor Intel Generasi ke-8 tanpa takut overheating.Zotac Mini PC hadir dengan ukuran 204 x 129 x 68mm dan untuk jajaran produk dengan prosesor Intel Generasi ke-8 hadir dalam tiga model yang dibedakan berdasarkan jenis prosesor yang digunakan, mulai dari Intel Core i7-8550U, i5-8250U, dan i3-8310U.Untuk yang menggunakan Intel Core i7-8550U prosesornya memiliki kecepaan 1,8GHz dan dengan mode Turbo Frequency bisa melaku hingga 4GHz. Di dalam paket penjualannya langsung ditanamkan dukungan grafis Intel UHD Graphic 620 yang bisa menyajikan resolusi 4K.Untuk model seri PLUS, Zotac Mini PC hadir dengan kapasitas RAM yang bisa ditambahkan hingga kapasitas 32GB DDR4 dan opsi penyimpanan hard drive atau SATA SSD 2,5 inci. Sementara seri non PLUS langsung hadir dengan kapasitas RAM bawaan.Jajaran Zotac Mini PC terbaru ini hadir dengan 3-in-1 Card Reader, delapan port channel audio, dua port USB 3.1 Type-C, lima port USB 3.0, serta satu port HDMI 2.0, port DisplayPort 1.2.Untuk konektivitas tersedia WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, dan dua port LAN 1Gbps dan antena eksternal untuk menjamin kualitas Wi-Fi. Mini PC Zotac juga dilengkapi bracket VESA sehingga bisa dipasang di balik layar atau monitor.(MMI)