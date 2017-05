Nokia Juga Punya Ponsel dengan 2 Kamera Belakang?

Metrotvnews.com: Nokia setidaknya akan meluncurkan satu ponsel baru tahun ini. Sebuah video, yang ditemukan oleh tipster Evan Blass dan diunggah ulang sebelum video itu dihapus, menunjukkan sepasang smartphone buatan Nokia yang tidak dikenal dengan dua kamera belakang.



Diduga, dua smartphone ini adalah model yang sama sekali baru. Sebagian orang menduga, keduanya adalah Nokia 8 dan 9, yang dikabarkan memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari Nokia 3, 5, dan 6 yang telah diluncurkan beberapa bulan lalu, lapor CNET.



This will surely get pulled at some point, so I'll mirror it here [source: https://t.co/37yp63CAeC] pic.twitter.com/GktpXnt4pS