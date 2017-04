Motorola Siapkan Moto C?

Metrotvnews.com: Sejak 2013, Motorola tidak lagi fokus pada smartphone premium. Pertama, muncul Moto G, kemudian Moto E. Sekarang, Motorola dikabarkan sedang mengembangkan Moto C dan Moto C Plus, smartphone yang akan menjadi ponsel Motorola dengan harga paling terjangkau, lapor VentureBeat.



Kedua smartphone yang menggunakan OS Android 7.0 Nougat tersebut memiliki layar dengan ukuran yang sama, yaitu 5 inci. Perbedaan antara keduanya adalah pada spesifikasi hardware. Misalnya, jika Moto C hanya memiliki layar dengan resolusi FWVGA (854 x 480), Moto C Plus telah menggunakan layar HD (1280 x 720).

Selain itu, meski Moto C Plus merupakan smartphone 4G LTE, Moto C terdiri dari 2 tipe, yaitu 3G dan 4G. Kedua tipe dari Moto C juga memiliki spesifikasi yang sedikit berbeda.Motorola disebutkan akan menggunakan prosesor buatan MediaTek. Semuanya merupakan prosesor quad-core, mulai dari prosesor 32-bit dengan kecepatan 1,3GHz untuk Moto C 3G sampai prosesor 64-bit dengan kecepatan yang sama untuk Moto C Plus. Sementara Moto C 4G akan memiliki prosesor 64-bit dengan kecepatan sedikit lebih rendah, yaitu 1,1GHz.Untuk masalah RAM, kedua tipe Moto C disebutkan menggunakan RAM 1GB sementara C Plus akan memiliki RAM yang berbeda-beda, mulai dari 1GB sampai 2GB, tergantung pada negara ia diluncurkan.Terkait memori internal, C Plus akan dilengkapi dengan memori 16GB sementara versi C akan menggunakan storage antara 8GB atau 16GB, tergantung tipe modem dan kawasan ia diluncurkan. Semua tipe smartphone baru ini seharusnya sudah dilengkapi dengan slot microSD.Keunggulan dari Moto C Plus tampaknya adalah baterai. Sementara Moto C hanya memiliki baterai berdaya 2.350 mAh, C Plus memiliki baterai dengan daya hingga 4.000 mAh.Terakhir, Moto C memiliki kamera belakang 5MP dengan flash dan kamera depan 2MP yang juga dilengkapi dengan flash. Sementara Moto C Plus memiliki kamera depan dengan resolusi yang sama tapi kamera belakang dengan resolusi 8MP.Keduanya akan tersedia dalam berbagai warna, yaitu hitam, putih, emas dan merah.(MMI)