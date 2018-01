Awal Tahun, Google Tambal Keamanan untuk Pixel dan Nexus

Jakarta: Pergantian tahun turut menandakan pergantian bulan, artinya Google siap menggulirkan update keamanan Android untuk perangkat Nexus dan Pixel, yang masih termasuk dalam perangkat yang didukungnya.



Google telah merilis gambar pabrik umum dan file zip OTA lengkap yang telah tersedia untuk diunduh. Pengguna dapat mengunduh update tersebut, meski harus berkompromi dengan rangkaian perintah untuk menangani proses instalasi.

Pengguna disarankan untuk menunggu selama beberapa jam, atau pada skenario terburuk, selama beberapa hari, hingga memperoleh update via Over-The-Air (OTA). Pengguliran update akan dimulai 2 Januari atau 3 Januari waktu Amerika Serikat.Update ini juga akan berbekal sejumlah patch keamanan dalam dua level. Patch per 1 Januari 2018 berisi 20 perbaikan bug, sementara patch per 5 Januari berbekal 18 perbaikan bug.Kisaran kerentanan dari tinggi hingga kritis, dengan kerentanan terburuk diperkirakan adalah bug framework media yang memungkinkan penyerang mengeksekusi kode berbahaya dari jarak jauh, melalui file yang telah dimodifikasi.Hingga saat ini, belum terdapat laporan terkait pengguna yang mengalami dampak dari serangan dan permasalahan tersebut. Sementara itu, Google akan menghadirkan 46 perbaikan lain untuk perangkat Nexus atau Pixel.Perbaikan tersebut termasuk update fungsi ganda, satu terkait penangan upgrade kunci di toko, sementara lainnya terkait dengan peningkatan stabilitas dan performa setelah perangkat mendapatkan update.(MMI)