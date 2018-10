TIBCO Yakin Kemampuan Analisis Data Indonesia Berkembang Pesat

Jakarta: Revolusi Industri 4.0 menekankan pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Indonesia bahkan menargetkan dirinya sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 mendatang.



Hal ini mendapatkan sambutan baik dari sejumlah pihak, termasuk perusahaan teknologi seperti Tibco, yang memberikan investasi dalam berbagai bentuk guna mendukung tujuan tersebut.

Namun tidak hanya berupa produk dan layanan untuk industri, investasi ini juga dihadirkan Tibco dalam bentuk kerja sama dengan institusi pendidikan seperti universitas."TIBCO mendorong perkembangan kemampuan mahasiswa dengan menghadirkan konten bagi mahasiswa untuk membantu mempelajari analisis data. Kami ingin kerja sama ini jadi bantu loncatan bagi mahasiswa untuk mencapai masa depan gemilang," ujar Chief Marketing Officer TIBCO Thomas Been pada acara penandatanganan MOU dengan Binus University.Kerja sama ini disebut Tibco menjadi bentuk optimisme perusahaannya bahwa Indonesia memiliki banyak individu berbakat menyoal analisis data. Hanya saja, bakat tersebut dinilai Been masih memiliki potensi belum tergali secara sepenuhnya.Sementara itu, disinggung menyoal pendapatan yang menyebut pengembang Indonesia punya bakat yang tidak kalah dari pengembang global namun kurang memiliki sifat kepemimpinan dan inovatif, Been mengaku tidak menyetujuinya.Been menyebut masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa pengembang Indonesia kurang memiliki kedua sifat tersebut. Sebab, Indonesia dinilai masih dalam tahap pertumbuhan, dengan potensi besar yang masih bisa dikembangkan di masa mendatang.Hal ini turut menjadikan alasan Tibco berinvestasi di ranah pendidikan untuk menjadikan bakat di Indonesia lebih baik dan dapat bersaing dengan tenaga kerja global.Selain itu, Been turut menyebut bahwa potensi Indonesia akan lebih baik karena telah memiliki ekosistem pendukung yang baik.Berdasarkan pelanggan yang menggunakan produk dan layanan Tibco, Been menilai bahwa perusahaan dan individu di Indonesia didukung oleh individu yang inspiratif.Ketidaksetujuan Been atas pendapat ini juga dilandasi penilaian bahwa bakat terkait analisis data bukanlah kontes, sehingga tidak perlu terburu-buru dalam mempersiapkan untuk mendapat hasil optimal, dan Indonesia kini memiliki empat perusahaan yang disebut sebagai unicorn.(MMI)