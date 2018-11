WD Dongkrak Kapasitas HDD Kelas Enterprise ke 15TB

Jakarta: Western Digital mendongkrak batas kapasitas memori hard disk untuk kebutuhan segmen enterprise.



Western Digital mengumumkan kehadiran produk Ultrastar DC HC620 teknologi host-managed SMR (shinglet magnetic recording) HDD kapasitas 15TB yang menjadi kapasitas HDD untuk enterprise terbesar pertama di dunia.

"Dengan terus tumbuhnya data dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, banyak pelanggan perangkat penyimpanan hyperscale dan cloud memahami bahwa tren beban kerja mereka terhadap data yang ditulis terus menerus," ungkap VP Product Marketing Western Digital Eyal Bek.Menurut Eyal, solusi bisnis yang ditawarkan dari produk ini mampu membuat perusahaan mengoptimasi infrastruktur IT mereka dengan total cost of ownership yang rendah tapi kapasitas maksimum."Investasi para pelanggan bukan hanya dapat dimanfaatkan saat ini, tetapi juga untuk perbaikan-perbaikan kepadatan areal SMR generasi selanjutnya dalam rangka optimasi infrastruktur berkelanjutan," imbuh Eyal.Pihak Western Digital mengklaim Ultrastar DC HC620 cocok untuk kebutuhan beban kerja data center hyperscale colud dan tradisional misalnya pendukung video surveilans jumlah besar pada smart city dan penyimpanan Big Data.Produk ini juga diklaim mampu menyediakan perangkayt penyimpanan dan server terpadat di dunia sehingga tercapai penghematan total cost of ownership yang signifikan.Penggunaan HDD 15 TB ini memungkinkan perangkat enclosure 4U60 HDD yang berkapasitas penuh untuk mencapai kapasitas 900TB, yaitu tambahan 60TB tiap rak 4U pada lokasi yang sama, dibandingkan penggunaan HDD 14TB.(MMI)