Google Maps Versi Ringan Sudah Muncul di Play Store

Jakarta: Bersamaan dengan perilisan Android Oreo Go Edition, Google menghadirkan versi berbobot ringan untuk sejumlah aplikasinya, termasuk Gmail, Assistant, Files Go, dan Maps. Dari seluruh aplikasi termasuk ke dalam Android Go, Files Go merupakan satu-satunya tersedia secara terpisah.



Aplikasi manager file ringan Google tersebut telah tersedia secara terpisah via Google Play Store tersebut. Kini, pengguna Android dapat mencoba aplikasi baru dengan kebutuhan sumber daya ringan lebh ringan, yaitu Google Maps Go.

Aplikasi kini tersedia di Google Play Store dan kompatibel dengan seluruh perangkat bersistem operasi Android 4.1 dan seterusnya. Versi lebih ringan dari aplikasi Google Maps secara spesifik dirancang untuk bekerja dengan mulus di perangkat dengan memori terbatas.Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat berfungsi pada jaringan internet tidak stabil tanpa mengompromikan kecepatan untuk menawarkan lokasi mereka, update lalu lintas, arah dan informasi lain secara langsung.Google Maps Go kini tersedia dengan dukungan lebih dari 70 bahasa dan fitur mendalam serta peta akurat di 200 negara dan wilayah, serta informasi mendetil untuk lebih dari 100 juta lokasi di wilayah tersebut.Google mengumumkan, konten lokal jadi raja di negara sendiri, dengan Surat Cinta untuk Starla dan Pengabdi Setan sebagai konten terpopuler nomor satu dan dua dalam daftar pencarian terpopuler sepanjang 2017.Sebelumnya, Google juga mengumumkan bahwa sistem operasi terbaru yang dirilisnya, yaitu Android 8.0 Oreo telah digunakan pada 0,5 persen perangkat Android di dunia, sementara tingkat adaptasi Android 8.1 bahkan belum mencapai 0,1 persen.(MMI)