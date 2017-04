Badan Intelijen Jerman Intai Interpol dan Media Siber?

Metrotvnews.com: Badan intelijen Jerman, BND, dilaporkan memata-matai badan polisi internasional dan media selama bertahun-tahun, lapor majalah Der Spiegel. Kabar ini merupakan laporan terbaru dari skandal mata-mata di Amerika Serikat.



BND disebutkan memata-matai Interpol, badan polisi internasional yang bermarkas di Lyon, Prancis dan juga berbagai badan nasional lain dari puluhan negara, termasuk AS, Austria dan Yunani, lapor DW.

Majalah asal Jerman itu mengutip dokumen yang telah mereka temukan, melaporkan bahwa proses pemata-mataan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.Disebutkan, dalam daftar pengawasan BND, terdapat alamat email, nomor ponsel dan nomor fax dari para penyelidik polisi. Sekitar 190 negara -- hampir seluruh negara di dunia -- merupakan anggota dari Interpol. Selain Interpol, BND juga dilaporkan memonitor badan polisi Eropa, Europol, yang memiliki kantor di The Hague.Baik BND, Interpol atau Europol tidak menjawab saat diminta komentar.Pada bulan Februari, BND juga dilaporkan memata-matai berbagai media pemberitaan, termasuk The New York Times dan Reuters. Badan intelijen itu disebutkan memonitor telepon, fax dan email dari kedua media tersebut.Aktivitas BND mendapat perhatian ketika parlemen Jerman melakukan investigasi terkait tuduhan bahwa NSA (National Security Agency) AS melakukan pengawasan massal di luar AS, termasuk ponsel yang digunakan oleh Kanselir Jerman, Angela Merkel, lapor Reuters.(MMI)