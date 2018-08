Google Duo Mulai Dukung Tablet Android dan iPad

Jakarta: Duo, aplikasi panggilan telepon Google, baru saja menerima update penting yang memperluas kemampuannya. Update ini memungkinkan aplikasi Duo digunakan pada tablet Android dan iPad.



Menurut Google, dukungan untuk tablet Android dan iPad akan bergulir ke seluruh perangkat kompatibel selama beberapa hari mendatang. Sehingga jika tablet tidak mendukung Duo secara penuh, pengguna harus menunggu sedikit lebih lama hingga update tersedia.

Rolling out over the next few days, the newest #GoogleDuo update lets you make video calls on Android tablets and iPads → https://t.co/jNB787MXhd pic.twitter.com/Kz3MeL5RUU