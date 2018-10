Perkenalkan Bos Baru Instagram, Adam Mosseri

Jakarta: Facebook memutuskan mengangkat Vice President of Product Instagram Adam Mosseri sebagai bos Instagram yang baru. bahwa Mosseri sendiri baru dipindahkan ke Instagram di bulan Juli, setelah cukup lama di Facebook.



Mosseri yang sebelumnya bergelut di bidang startup bergabung ke Facebook pada tahun 2008. Mosseri membantu Facebook berkembang di mobile dengan mengembangkan halaman serta fitur dari Facebook Home di tahun 2013.

Humbled and excited by the new role leading Instagram, thank you @Kevin @Mikeyk for all you've done. https://t.co/ViVQUI5z8i