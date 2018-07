Beredar Penampakan Ponsel Motorola, Pasang Layar 18:9

Jakarta: Menjelang acara peluncuran Motorola pada bulan Agustus, bocoran gambar dari dua smartphone serupa yang disebut sebagai Motorola One dan One Power beredar di internet.



Gambar ini menampilkan desain yang disiapkan oleh merek berkantor di Chicago untuk perangkat Android terbarunya.

Kini, berdasarkan bocoran gambar terbaru yang beredar, Motorola dikabarkan tengah mempersiapkan perangkat ketiga, dan disebut sedikit berbeda dari dua perangkat lainnya. Perbedaan tersebut salah satunya terlihat pada desain bagian belakang perangkat.Perangkat yang belum memiliki nama tersebut turut menyematkan elemen desain dari Motorola One dan Motorola One Power, dengan memanfaatkan kaca dari Motorola One dan modul kamera vertikal dari Motorola One Power.Menariknya, berbeda dari perangkat lainnya, perangkat baru ini tidak akan menggunakan sistem operasi Android standar dan akan diperkirakan akan diluncurkan sebagai bagian dari rangkaian seri Motorola Moto.Serupa perangkat lainnya, ponsel Motorola baru ini akan berbekal layar berasio aspek 18:9, dengan desain poni.Selain aspek fisik, tidak tersedia informasi lain terkait dengan fitur dan desain yang akan diusung smartphone baru ini, atau harga yang akan ditawarkan Motorola untuk perangkat tersebut.Sementara itu, Motorola akan meluncurkan perangkat unggulannya, Moto Z3, di ajang yang akan dihelat pada bulan Agustus.Motorola juga telah merilis lini perangkat Moto G6 dan Moto E5 bersamaan dengan Moto Z3 Play, sehingga perangkat baru karyanya tersebut diperkirakan akan didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 660 atau 720.Hal ini turut mendorong prediksi bahwa perangkat baru tersebut akan ditawarkan dengan harga sedikit lebih tinggi dari ponsel Motorola yang tersedia di pasar saat ini.Namun, informasi tersebut masih merupakan spekulasi dan gambar diperkirakan terkait dengan prototipe Motorola One yang dibatalkan.Jika perusahaan memilih untuk meluncurkan perangkat baru lainnya, maka perangkat ini akan secara resmi muncul bersamaan dengan perangkat lain di ajang pada 2 Agustus mendatang.(MMI)