Gedung Putih Ingin Militer AS Lebih Proaktif akan Serangan Siber

Jakarta: Minggu lalu, Gedung Putih telah menyetujui regulasi yang memungkinkan organisasi militer untuk melakukan "operasi siber" melawan serangan siber dari negara lain dengan tujuan melindungi sistem dan jaringan Amerika Serikat, menurut laporan The Washington Post.



Regulasi bernama National Security Presidential Memorandum 13 atau NSPM 13 ini dibuat berdasarkan regulasi buatan pemerintah terdahulu. Disebutkan, regulasi ini mirip dengan strategi keamanan siber yang diterapkan oleh pemerintahan Obama pada 2016.

Namun, para kritikus merasa, strategi ini masih tidak cukup baik dan masih ada beberapa perubahan yang harus dibuat dengan segara, seperti yang disebutkan oleh Engadget.Secara khusus, strategi baru dari Departemen Pertahanan yang diumumkan pada minggu lalu membahas tentang ancaman online dari Tiongkok dan Rusia dan rencana menghadapi serangan-serangan siber.Kunci untuk melindungi diri dari serangan siber adalah waktu. AS harus bisa mengatasi serangan itu sebelum serangan itu menjangkau jaringan AS. AS juga harus bisa proaktif dan tidak reaktif dalam dunia siber.Regulasi baru dari presiden memberikan ruang yang lebih lega bagi militer untuk merespons ancaman dari negara lain pada setiap waktu. Dengan begitu, militer tidak lagi harus menunggu sampai krisis terjadi sebelum mereka melakukan sesuatu.Memang, sekarang, dunia siber menjadi kawasan yang penting yang harus dipertahankan oleh sebuah negara. Pemerintah dan militer AS tampaknya ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai serangan siber dari negara-negara lain.(MMI)