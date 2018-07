Retas Tablet, Tahanan Curi Rp3,2 Miliar

Jakarta: Tahanan di lima penjara di Idaho, Amerika Serikat memanfaatkan kelemahan pada tablet JPay mereka untuk mencuri uang sebesar USD225 ribu (Rp3,2 miliar), menurut pihak berwenang.



Idaho Department of Correction berkata, 364 tahanan meningkatkan saldo akun JPay mereka, lapor The Associated Press. Departemen mengetahui masalah tersebut pada bulan ini dan mengatakan bahwa uang dari pajak tidak terpengaruh.

Para tahanan bisa menggunakan saldo di JPay untuk membeli musik, ebook, game, dan stempel yang bisa digunakan untuk membayar email dan pesan video. Saldo itu bahkan bisa digunakan untuk membeli tablet JPay itu sendiri, menurut laporan Engadget.Tablet ini bisa digunakan oleh para tahanan untuk membaca berita, mengakses konten edukasi dan menonton video juga melihat foto. Keluarga dan teman para tahanan bisa membeli tablet JPay untuk para tahanan dan mengobrol dengan mereka melalui video chat ketika waktu berkunjung.Setelah para tahanan menyebarkan cara untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, seorang tahanan menambahkan saldo ke akunnya sebesar hampir USD10 ribu (Rp144 juta). Sementara 50 tahanan lainnya menambahkan lebih dari USD1 ribu (Rp14,4 juta).JPay telah melarang para tahanan mengunduh game dan musik sampai mereka membayar kembali uang yang telah mereka curi meski para tahanan tetap bisa menggunakan email. Sejauh ini, JPay telah mendapatkan USD65 ribu (Rp937 juta) kembali.Sementara para tahanan yang diduga terlibat telah mendapatkan hukuman berupa hilangnya hak mereka atau mereka akan dimasukkan ke tahanan yang lebih ketat.(MMI)