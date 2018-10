Tiru Apple, Samsung Siapkan Tiga Galaxy S10?

Jakarta: Samsung dikabarkan akan mengikuti jejak Apple dan meluncurkan tiga varian dari Galaxy S10. Perusahaan asal Korea Selatan itu juga disebutkan akan merilis versi 5G di Amerika Serikat.



Varian standar dari Galaxy S10 memiliki nama kode Beyond, menurut laporan CNET. Ponsel itu akan memiliki ukuran layar 5,8 inci, sama seperti Galaxy S9 yang diluncurkan tahun ini.

Ia akan memiliki tiga kamera pada bagian belakang dan satu kamera depan yang tersembunyi di balik layar. Rumor ini sesuai dengan kabar burung yang telah beredar bebeerapa bulan belakangan.Galaxy S10 dikabarkan akan melengkunng pada kedua sisi. Ponsel itu disebutkan memiliki bagian sudut yang membulat dan bezel pada bagian atas dan bawahnya sudah dihilangkan sama sekali. Dikabarkan, ponsel baru Samsung tersebut juga sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari pada bawah layar.Samsung diduga akan meniru strategi Apple, yang meluncurkan iPhone XS dan XS Max serta iPhone XR sebagai varian dengan "harga terjangkau".Samsung akan menyediakan Galaxy S10 standar dan varian Plus serta satu varian lain yang tidak memiliki layar yang melengkung pada sisi-sisinya atau sensor sidik jari. Ada kemungkinan, Samsung juga akan menghilangkan port audio.Untuk menyediakan Galaxy S10 versi 5G di AS, Samsung dikabarkan telah berdiskusi dengan salah satu operator AS, Verizon.Sementara itu, menurut rumor terbaru, ponsel lipat Samsung memiliki nama kode "Winner". Diduga, Samsung belum memutuskan apakah ponsel itu akan bisa melihat secara horizontal atau vertikal. Itu berarti, kemungkinan, ponsel itu tidak akan dirilis dalam waktu dekat.Ponsel lipat tersebut dikabarkan tidak akan memiliki sensor sidik jari layaknya Galaxy S10 tapi memiliki layar ekstra sebesar empat inci pada bagian luar, memungkinkan Anda untuk memeriksa SMS dan email tanpa harus membukanya.(MMI)