Kanal Pemilu Medcom.id Demi Informasi Akurat

Jakarta: Medcom.id secara resmi merilis kanal khusus pemilu, untuk memberikan informasi akurat dan berdasarkan data, kepada masyarakat terkait dengan masa kampanye hingga prosesi pemilihan umum presiden pada tahun 2019.



"Di era digital, internet kian menjadi medium utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun, era digital turut mendorong semakin derasnya aliran informasi, yang tidak hanya berisi informasi fakta, maupun bukan, sehingga masyarakat harus lebih jeli dan kritis," ujar Pemimpin Redaksi Medcom.id Abdul Kohar.

Bersamaan dengan kehadiran kanal pemilu, Medcom.id turut mendorong kampanye Pemilu Damai tanpa Hoaks. Kampanye ini disampaikan melalui media sosial, sebagai cara agar pesan juga diterima dengan baik oleh kaum milenial sebagai generasi dominan di dunia, terutama di Indonesia pada saat ini.Disinggung menyoal perbedaan dan keunggulan jika dibandingkan dengan kompetitor, Abdul Kohar menyebut, kanal pemilu di Medcom.id turut menghadirkan informasi dalam beberapa jenis format. Tidak hanya teks sebagai format informasi konvensional, kanal pemilu ini juga menghadirkan informasi via foto, video, dan talkshow.Mengingat generasi muda atau milenial lekat dengan media sosial, Medcom.id turut menyuguhkan informasi secara singkat namun jelas via infografis dan vlog yang didistribusikan via Facebook, Twitter, dan Instagram.Melalui kanal ini, Medcom.id tidak lagi fokus pada kompetisi kecepatan dalam menyuguhkan informasi. Sebab, hal ini dapat menyebabkan informasi menjadi bias, bahkan berujung pada penyampaian informasi yang kurang akurat.Kehadirannya disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua instansi ini menyampaikan harapan agar Medcom.id menjadi media yang secara proporsional dalam menyebarkan informasi, sehingga membawa pendidikan untuk bangsa.(MMI)