Divisi Gaming Dell Bernilai Rp45,6 triliun

Jakarta: Dell membeli Alienware satu dekade yang lalu sebagai cara untuk memperkuat bisnis gaming mereka. Dan tampaknya, investasi mereka akhirnya berbuah manis.



Dell baru saja mengumumkan bahwa bisnis gaming mereka kini memiliki nilai USD3 miliar atau setara dengan Rp45,6 triliun, menurut kicauan dari analis Patrick Moorhead, seperti yang dikutip dari The Verge.

BOOM! @Dell and @Alienware’s @AzorFrank just told the group that it’s gaming business is a $3B business. This is the first public disclosure of this data. He said that is 3X the size anyone else’s. #AlienwareHive pic.twitter.com/fiIFEAKNL9