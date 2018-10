YouTube TV Pasang Dukungan DVR

Jakarta: YouTube mengumumkan kehadiran dukungan untuk pemutaran DVR pada sejumlah jaringan yang ditawarkan pada layanan YouTube TV. Sebelumnya, pengguna YouTube TV hanya dapat mengendalikan acara yang mereka tonton setelah tersedia di bagian on-demand.



Melalui akun Twitter resminya, YouTube TV menyebut dukungan pemutaran DVR telah tersedia di jaringan termasuk AMC, Disney, Fox, NBC dan Turner. Dukungan tersebut juga dijelaskan YouTube TV sebagai jawaban dari permintaan penggunanya.

Dengan dukungan pemutaran DVR penuh yang mulai dapat dinikmati pengguna pada minggu lalu, pengguna YouTube TV akan dapat melakukan pause, rewind, dan fast forward kapan saja selama konten ditayangkan.Sehingga, alih-alih menunggu acara tersedia di bagian on-demand pengguna dapat memanfaatkan dukungan pemutaran DVR ini, dan dapat mengendalikan acara kesukaan yang telah direkam saat tengah menyaksikannya.Sebelumnya, Google merilis update untuk YouTube Music versi Android, menghadirkan pemanfaatan lebih jauh untuk fitur kendali unduh dan streaming baru pada update yang diumumkan pada bulan Agustus lalu.Untuk memanfaatkan kendali streaming baru ini, pengguna dapat mengakses Settings dan mengetuk "Audio quality on mobile network" atau "Audio quality on Wi-Fi". Pengaturan baru ini berbekal empat pilihan yaitu Low, Normal, High dan Always High.Tersedia juga kendali kualitas donlod baru yang dapat ditemukan di menu Download. Pengguna akan menemukan opsi "Audio quality", menawarkan penyesuaian lebih detil seperti Low, Normal dan High.Selain itu, "Video quality" memungkinkan pengguna mengatur layanan streaming untuk hanya menyimpan audio.(MMI)