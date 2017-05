YouTube Siap Tiru Netflix?

Metrotvnews.com: Mulai tahun ini, YouTube berencana meluncurkan sekumpulan konten orisinal, perusahaan platform video tersebut mengumumkan dalam konferensi NewFronts yang diadakan di New York.



Sekumpulan video tersebut akan didanai oleh iklan dan tidak menjadi bagian dari layanan berlangganan YouTube Red, yang berarti, konten itu bisa ditonton secara gratis. Dengan ini, YouTube tampaknya berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai penyedia video premium, seperti Netflix, Hulu, dan Amazon.

YouTube juga berharap akan dapat menarik iklan premium dan membantu mereka mengubur kesan buruk yang muncul setelah para pengiklan menarik iklan dari platform tersebut karena adanya video yang mengandung konten kebencian dan konten tidak pantas lainnya.The Verge melaporkan, sebagai bagian dari usahanya untuk menyediakan konten original, YouTube telah mengajak komedian Kevin Hart dan Ellen DeGeneres. Acara Hart, "Kevin Hart: What the Fit?" merupakan video yang fokus pada kegiatan olaharga. Konten ini akan ditayangkan melalui channel YouTube miliknya sendiri, yaitu Laugh Out Loud NEtwork.Sementara DeGeneres akan menunjukkan persiapan di belakang panggung dalam membuat acara TV-nya. Katy Perry dan Demi Lovato juga telah mengumumkan bahwa mereka akan membuat video persiapan di balik panggung dengan YouTube.Menurut Bloomberg, YouTube akan menginvestasikan ratusan juta dollar AS dalam waktu satu tahun untuk memproduksi lebih dari 40 konten orisinal untuk mengembangkan YouTube Red.(MMI)