Galaxy S8 dan Note 8 Dapat One UI

Jakarta: Minggu lalu, dalam konferensi developer tahunan, Samsung mengumumkan antarmuka baru mereka, Samsung One UI.



Kali ini, Samsung merombak desain antarmuka mereka. Tujuannya untuk memudahkan pengguna menggunakan smartphone berlayar besar dengan satu tangan.

Samsung akan meluncurkan antarmuka baru ini dalam waktu beberapa bulan ke depan. Mereka juga telah mengonfirmasi bahwa Galaxy S8, S8+, dan Note 8 akan mendapatkan antarmuka baru ini, menurut laporan 9to5Google.Samsung mengonfirmasi bahwa beberapa perangkat lama mereka memang akan mendapatkan One UI baru. Tiga diantaranya adalah Galaxy S8, S8+, dan Note 8.Minggu lalu, Samsung juga mengonfirmasi bahwa pengguna Galaxy S9, S9+, dan Note 9 akan mendapatkan versi beta dari antarmuka itu pada bulan ini.Versi akhir akan dirilis pada bulan Januari mendatang. Sayangnya, tidak banyak smartphone lama Samsung yang dipastikan akan mendapatkan antarmuka baru ini.Memang, ada beberapa model yang sudah Samsung pastikan akan dapatkan One UI. Sayangnya, perusahaan Korea Selatan itu tidak memberikan waktu peluncuran pasti. Kemungkinan, One UI akan hadir bersamaan dengan update Android 9 Pie. Namun, Samsung juga belum menjadwalkan peluncuran update Pie.Mengingat fokus Samsung dari One UI adalah pada penggunaan satu tangan, tidak aneh jika Samsung hanya menyediakan antarmuka ini untuk perangkat dengan layar "Infinity".(MMI)