Lian Li Rilis Casing Edisi Terbatas

Jakarta: Produsen casing PC ternama asal Taiwan Lian Li mengumumkan rencananya untuk merilis produk edisi terbatasnya yaitu seri Lancool One Champagne. Casing ini hadir dengan warna keemasan khas minuman sampanye dan beberapa waktu lalu dirilis hanya sebanyak lima unit.



Menurut Lian Li, Lancool One Champagne ternyata mendapat respons banyak saat dirilis bersamaan dengan seri Lancool One White. Seri Lancool sendiri adalah segmen casing PC yang mengedepankan tampilan premium tapi dengan fitur lengkap sesuai selera enthusiast.



Dalam pengumumannya, Lian Li menyatakan akan merilis 1.000 unit Lian Li Lancool One Champagne Edition yang ditandai dengan nomor urut pada bodinya. Perihal spesifikasi dan fiturnya, masih hadir sama dengan Lancool One White.







Tampilan depan dari casing Lancool One Wihite hadir dengan panel material aluminium dengan finishing brush aluminium. Di bagian tengahnya masih tersedia ruang untuk masuknya udara serta tampilan LED RGB sementara panel sampingnya tetap menggunakan material tempered glass transparan.



Lancool One Champagne hadir dengan bobot 8,25kg yang mendukung motherboard E-ATX, ATX, dan Micro-ATX. Seluruh bagiannya bisa dipasang tanpa alat dengan sistem lock-push.



Setiap bagian panelnya diberikan lapisan filter yang berfungsi menyari debu dari udara. Untuk dukungan sistem pendingin, Lian Li Lancool One Champagne mendukung kipas ukuran 120mm dan 140mm dengan beragam opsi pemasangan.



Di panel bagian depan bisa dipasang tiga kipas 120mm atau dua kipas 140mm. Panel bagian atas bisa untuk tiga kipas 120mm ata dua buah kipas 140mm. Sementara bagian belakangnya bisa dipasang satu kipas 120mm dan bawahnya dua buah kipas 120mm.



Untuk opsi penggunaan sistem pendingin cair yang membutuhan radiator, casing PC ini menyediakan opsi ukuran 120x360mm atau 140x280mm di panel depan. Pada panel atas mendukung ukuran 120x360mm dan panel belakangnya 120x120mm.







Terakhir, dukungan sistem memorinya tersedia slot untuk memasang dua buah HDD 3,5 inci dan empat uah slot SSD ukuran 2,5 inci.

(MMI)