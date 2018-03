Empat Iklan Apple Terbaru untuk Rayu Pengguna Android

Jakarta: Hal yang biasa di industri smartphone untuk saling pamer kelebihan perangkatnya lewat sebuah iklan dengan nada sedikit mengejek. Kini Apple kembali membuat iklan terbaru yang meyakinkan betapa unggulnya smartphone mereka, yaitu iPhone.



Dikutip dari CNET, akun Apple di YouTube mengunggah empat buah video iklan pendek dengan gaya iklan yang sama seperti yang diunggah pada bulan Mei tahun lalu. Keempat iklan ini berisi alasan pengguna smartphone untuk beralih menggunakan iPhone.

Pada video pertama berjudul Environment, digambarkan seorang laki-laki yang membuang sampah sembarangan di sisi sebelah kiri dengan tulisan "your phone". Berbeda dengan sisi sebalah kanan yang bertuliskan iPhone.Hal ini diartikan bahwa ponsel Android juga berkontribusi terhadap sampah elektronik, berbeda dengan poduk Apple yakni iPhone yang setiap komponennya dipilah dan diolah menjadi jenis produk refurbish alias daur ulang yang telah mendapat sertifikasi Apple.Lalu di iklan kedua berjudul Apple Support digambarkan perempuan yang berayun dari sisi "your phone" dan menangkap uluran tangan dari pria yang berayun di sisi "iPhone". Iklan ini diartikan sebagai dukungan Apple terhadap perangkat iPhone.Apple mungkin beranggapan bahwa produknya memberikan layanan dukungan yang lebih baik ketimbang perangkat Android yang memang harus diakui tidak semua merek memiliki layanan service atau aftersales yang cukup bisa diandalkan.Beralih ke video iklan ketiga, digambar seorang pencuri yang berayun dari sisi "your phone" ingin turun ke bagian sisi "iPhone" namun hal tersebut diurungkan setelah sistem keamanan tiba-tiba muncul.Apple beranggapan bahwa perangkat iPhone memiliki sistem keamanan yang baik namun seperti yang diketahui beberapa tahun belakangan layanan iCloud milik Apple justru berhasil dibobol oleh hacker. Video iklan satu ini memang sangat bertolak belakang dengan kenyataannya.Terakhir, video iklan keempat berjudul "Ease" dimaksudkan bahwa sangat mudah untuk beralih menggunakan iPhone dan beradaptasi dengan cara menggunakannya. Dalam caption di akun YouTube Apple disebutkan bahwa iOS memudahkan proses pemindahan file seperti musik, foto dan banyak lagi.Video tersebut bisa dibilang hampir benar, kebanyakan pengguna iPhone beropini bahwa smartphone Android terlalu sulit untuk digunakan termasuk antarmukanya. Namun saat Anda menggunakan iPhone dan harus memindahkan file ke PC Anda harus menggunakan aplikasi iTunes untuk bisa melakukannya.(MMI)