Apple Tarik Telegram Akibat Distribusi Konten Ilegal

Jakarta: Minggu lalu, Apple menghilangkan Telegram dari App Store setelah Apple menerima sejumlah komplain yang mengklaim bahwa konten kurang pantas didistribusikan pada platform pesan instan tersebut.



Kreator Telegram Pavel Durov segera memberikan tanggapannya terkait dengan keputusan Apple untuk menghilangkan aplikasinya tersebut.

Durov menyebut bahwa dirinya berencana untuk mengimplementasikan perlindungan yang akan mencegah konten tidak pantas didistribusikan via aplikasi.Hingga saat ini, belum tersedia informasi detil terkait dengan konten kurang pantas yang dituduhkan terhadap Telegram. Namun, Senior Vice President Worldwide Marketing Apple Inc Phil Schiller baru-baru ini memberikan tanggapan untuk pertanyaan salah satu pengguna Telegram via email.Menurut Schiller, aplikasi Telegram versi iOS digunakan untuk mendistribusikan konten pornografi anak, Hal ini menjadi alasan Apple segera menarik aplikasi dari toko aplikasi sistem operasi mobile miliknya setelah tuduhan tersebut terbukti akurat.Tidak hanya menghilangkan aplikasi dari toko aplikasi, Schiller juga menyebut bahwa Apple segera menginformasikan temuan dan bukti terkait konten pada Telegram tersebut kepada badan terkait, termasuk National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).Telegram kembali hadir di App Store beberapa jam kemudian, setelah mengimplementasikan perlindungan dasar dan penting untuk mencegah aplikasi digunakan sebagai medium pendistribusian konten ilegal tersebut.Tidak hanya Telegram, versi lain dari aplikasi pesan instan ini yaitu Telegram X juga dikabarkan menghilang bersamaan dengan Telegram.Telegram X adalah aplikasi alternatif dari Telegram yang dibuat dengan bahasa pemprograman Swift. Aplikasi tersebut menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, animasi yang lebih baik, dan penghematan daya baterai.(MMI)