Buruknya Kondisi Buruh Pabrik Apple

Jakarta: Penyuplai Apple di Tiongkok sekali lagi dilaporkan membiarkan para pekerjanya bekerja dalam kondisi menyedihkan, lapor organisasi nirlaba China Labor Watch.



Bloomberg menjelaskan tentang keadaan pekerja di pabrik Catcher Technology, yang memproduksi produk untuk Apple di Suqian, provinsi Jiangsu, enam jam dari Shanghai.

Para pekerja di Catcher membuat rangka untuk iPhone dan juga komponen untuk MacBook. Sehari-hari, para pekerja berdiri selama kira-kira 10 jam untuk memotong casing iPhone. Para pekerja juga diminta untuk bekerja dengan kimia berbahaya tanpa kacamata atau sarung tangan untuk melindungi muka dan tangan mereka.Memang, para pekerja masih menggunakan penutup muka, tapi minyak yang mereka gunakan untuk memotong rangka iPhone masih mungkin menyiprat ke mata mereka dan membuat mata mereka menjadi merah.Selain itu, lapor The Verge, para pekerja juga disebutkan menggunakan sarung tangan dari katun yang akan menjadi basah karena cairan pemotong yang mereka gunakan. Sementara, sarung tangan itu bersentuhan langsung dengan kulit mereka. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan iritasi kulit.Selama mereka bekerja, suara yang dikeluarkan ketika mereka memotong casing iPhone dilaporkan mencapai 80 decibel atau lebih. Menurut IAC Acoustics, hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan setelah pekerja terekspos pada suara itu selama delapan jam.China Labor Watch juga menemukan, lantai pabrik biasanya licin oleh minyak dan para pekerja sering terpeleset dan terjatuh. Sementara memakan makanan di kafetaria sering menyebabkan pekerja diare.Foto: China Watch LaborPara pekerja mendapatkan gaji pokok sebesar USD302,84 atau sekitar Rp4 juta. Dengan begitu, pihak pabrik bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Para pekerja mendapatkan gaji sekitar Rp18 ribu per jam dan mereka biasanya bekerja selama 55 jam per minggu.Laporan dari China Watch Labor juga menyebutkan, para pekerja akan digaji setiap tanggal 5. Jika mereka mengundurkan diri, mereka tidak akan mendapatkan sisa gaji mereka. Terkadang, pabrik melarang pekerja mengundurkan diri dan memaksa mereka untuk tetap bekerja.Meskipun dalam peraturan pabrik pekerja bisa mendapatkan gaji dua kali lipat jika mereka bekerja pada hari Sabtu dan Minggu, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Para pekerja bekerja mulai dari hari Senin sampai Jumat dengan satu hari libur yang harus mereka ganti nantinya.Biasanya, hari Sabtu dan Minggu digunakan para pekerja untuk mengganti hari libur mereka dan mereka tidak mendapatkan gaji ekstra ketika mereka kerja pada akhir pekan.Dalam beberapa kasus, sebagian pekerja pabrik di Tiongkok mengalami berbagai masalah kesahatan, mulai dari masalah telinga, mata yang sakit dan pandangan yang menjadi buram serta berbagai penyakit lainnya.Sayangnya, dalam laporannya, China Labor Watch tidak bisa menemukan hubungan yang pasti antara bekerja di pabrik Catcher dengan penyakit yang diderita para pekerja.Pabrik tidak menawarkan asuransi sampai seorang pekerja bekerja selama setidaknya tiga bulan. Dan jika pekerja mengundurkan diri, mereka tidak akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan kecuali jika mereka bersedia untuk membayar biaya pemeriksaan sendiri.Laporan itu juga membahas tentang kejadian ketika seorang pekerja wanita mengalami keguguran dan penyelidik menduga alasannya adalah karena kondisi kerjanya yang tidak manusiawi. Sang investigator tidak bisa menemukan koneksi antara kedua kejadian tersebut.Ketika muncul banyak laporan tentang kondisi pekerja yang tak pantas di pabrik penyuplai Apple, perusahaan asal Cupertino itu membuat laporan tanggung jawab penyuplai setiap tahun sejak tahun 2007.Laporan itu berisi tentang temuan di pabrik-pabrik penyuplai Apple. Namun, pemeriksaan di 705 tempat pada 2016 tidak mencakup seluruh pabrik yang menyuplai Apple.(MMI)