Bocoran HTC U12, Kembali Usung Kamera Ganda

Jakarta: Bulan lalu sebelum Presiden HTC Divisi Smartphone Chialing Chang meninggalkan jabatannya, HTC pernah mengumumkan akan merilis smartphone terbarunya di tahun 2018 pada bulan April dan bukan di ajang MWC 2018.



Dikutip dari Engadget, akun Twitter bernama LlabTooFer yang kerap menyebarkan bocoran smartphone terbaru HTC membuat cuitan terbaru untuk smartphone flagship yang pernah disebut HTC U12.

HTC Imagine

CPU SD845

Display 5.99 QHD+

RAM up to 6GB

ROM up to 256GB

Dual Main Camera 12mp + 16mp (Sony IMX3xx)

Front Camera 8mp

Battery 3420mah

IP68

HTC Face Unlock

Edge Sense 2.0

Android 8.0 + Sense 10

Full treble support and A/B (Seamless) Updates

Single and Dual SIM version