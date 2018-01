Unik, Aplikasi Chat Ini Hanya Bisa Dipakai Saat Baterai Ponsel Lemah

Jakarta: Salah satu formula untuk membuat sebuah layanan digunakan banyak pengguna adalah dengan membuat sesuatu yang unik. Hal ini yang paling ditonjolkan dari sebuah aplikasi bernama Die With Me.



Aplikasi buatan developer asal Belgia bernama Dries Depoorter ingin menciptakan sebuah interaksi yang berbeda saat baterai ponsel lemah dan sudah mau habis.

Die With Me adalah aplikasi pengirim pesan yang hanya bisa dibuka dan digunakan saat baterai ponsel sisa 5 persen. Lalu siapa saja yang bisa Anda ajak berinteraksi di aplikasi ini?Dalam aplikasi ini Anda hanya akan bisa berbicara dengan pengguna aplikasi lain di dalam sebuah grup chat yang baterai ponselnya juga lemah. Anda hanya bisa chatting dengan orang yang belum Anda kenal, bahkan Anda hanya bisa mengirim teks, tanpa foto atau video sama sekali.Dikutip dari VICE, ide aplikasi ini pertama kali diperkenalkan dalam ajang The International Documentary Film Festival Amsterdam. Saat itu developer Die With Me membuat versi beta dan diuji coba pada para pengunjung acara tersebut.Bagi Anda yang ingin mencobanya bisa mengunduh aplikasi ini di App Store dan Google Play Store. Namun, perlu tetap berhati-hati, sebab seseorang yang Anda ajak bicara di dalam aplikasi ini adalah orang asing.Sangat dianjurkan untuk tidak mudah menerima ajakan bertemu. Bagaimanapun, aplikasi ini juga rawan digunakan oleh pelaku kejahatan seperti predator atau penguntit, dan lain-lain. Jadi jangan bagikan informasi pribadi apapun.(MMI)