Aplikasi Moto Camera Dukung Google Lens

Jakarta: Aplikasi Motorola Moto Camera 2 pada Google Play Store menerima update, dioptimalkan untuk perangkat Motorola keluaran tahun 2018.



Update ini berbekal sejumlah fitur, termasuk dukungan Google Photos, sehingga gambar yang dihasilkan Motorola Best Shot atau Photos Library akan ditandai di Google Photos Library.

Selain YouTube Live yang ditambahkan melalui update tersebut, aplikasi kamera ini juga akan menerima fitur baru, memungkinkan pengguna untuk melakukan zoom in atau zoom out dengan mengusap layar menggunakan satu jari.Selain itu, antarmuka pengguna aplikasi kamera ini juga mendapatkan update, memungkinkan pengguna untuk mengusap layar ke arah kiri untuk membagi hasil foto, mengedit atau melakukan backup pada foto mereka. Update ini juga dibekali Google Lens, namun bukan sebagai bagian dari aplikasi tersebut.Pada dasarnya, fitur terkait Google Lens ini merupakan jalan pintas ke versi Lens yang dapat diunduh dari Play Store. Update ini juga berbekal fitur tarik untuk menentukan fokus pada antarmuka pengguna exposure, antarmuka pengguna pengaturan kamera belakang dan depan yang dikombinasikan, serta peningkatan stabilitas dan perbaikan bug.Sebelumnya, beredar bocoran gambar smartphone terbaru Motorola mengusung desain yang tengah menjadi tren saat ini yaitu desain layar berponi.Ponsel yang bernama Motorola One Power ini ditampilkan hadir dengan layar berbezel tipis di sisi kanan, kiri dan atas, dengan bezel bagian bawah yang masih sedikit lebar.Sementara itu, Motorola baru saja memperkenalkan smartphone barunya di lini Moto G dan Moto E. Untuk lini Moto G, Motorola memperkenalkan Moto G6, G6 Play dan G6 Plus, dan diluncurkan pada sekitar bulan Mei dan Juni.(MMI)