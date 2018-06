Corsair Tambah Keluarga Produk PSU, SF 600 dan Vengeance 750M

Taipei: Dalam ajang Computex 2018, Corsair memperkenalkan beberapa produk PSU terbarunya melengkapi seri SF 80 Plus Platinum dan Vengeance 80 Plus Silver.



Dari seri SF 80 Plus Platinum, Corsair memperkenalkan dua varian yakni dalam kapasitas 450W dan 650W. Kedua produk ini diklaim Corsair mampu menekan efisiensi konsumsi daya hingga 94 persen berkat menggunakan 100 persen kapasitor Jepang dengan rated 105 derajat yang menjamin voltase stabil.

Dua PSU dari seri SF 80 Plus Platinum hadir dengan ukuran small form factor yang artinya lebih kecil daripada ukuran PSU pada umumnya sehingga mendukung penggunakan pada casing atau chassis ukuran kecil. Meskipun begitu, dalam paket penjualannya Corsair melengkapinya dengan bracket untuk chassis jenis SFX dan ATX.Kemudian dua produk lainnya dari seri Corsair Vengeance 80 Plus Silver hadir dalam dua variasi kapasitas yakni 650W dan 750W yang diklaim mampu menyajikan efisiensi daya hingga 89 persen dan sama-sama menggunakan kapasitor Jepang pada komponennya.Menariknya, dari kedua seri ini adalah tersedianya switch untuk mengatur desain dari PSU, single rail atau multi rail +12V yang masing-masing sudah diukung fitur perlindungan OCP untuk setiap koneksi kabel.Keempat produk dari dua seri yang disebutkan di atas oleh Corsair disebut sudah mendukung fitur ultra-quiet fans with Zero RPM yang artinya kipas di PSU hanya akan bekerja saat beban kerja dianggap sudah tinggi. Seri SF 80 Plus Platinum menggunakan kipas berukuran 92 mm dan SF 80 Plus Platinum kipasnya berukuran 120mm.(MMI)