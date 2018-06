Bocoran Spesifikasi Nokia 5.1 Plus

Jakarta: Minggu lalu, bocoran gambar mengungkap bahwa HMD Global tengah mengembangkan versi lebih baik dari Nokia 5.1 dengan ukuran lebih besar, yaitu Nokia 5.1 Plus.



Kini, informasi terbaru yang muncul di situs regulasi TENAA mengungkap spesifikasi smartphone tersebut.

Menyoal prosesor, Nokia 5.1 Plus disebut akan didukung chipset octa-core 2.0GHz, sesuai dengan informasi terkait MediaTek Helio P18 yang mendukung Nokia 5.1 reguler. Sementara itu, versi plus ini dikabarkan akan didukung oleh RAM 3GB, 4GB, atau 6GB.Selain itu, Nokia 5.1 Plus juha dikabarkan akan tersedia dalam pilihan ruang penyimpanan internal berkapasitas 32GB atau 64GB, dan dibekali slot microSD yang mendukung kapasitas hingga 128GB. Menyoal informasi detil lain, perangkat ini akan menggunakan sistem Android 8.1 Oreo dan berbekal baterai 3.000 mAh.Nokia 5.1 Plus akan hadir dengan layar berukuran 5,86 inci dan berasio aspek 19:9, serta mengonfirmasi bahwa perangkat ini akan mengusung desain poni berukuran besar sebagai lokasi kamera depan beresolusi 8MP. Untuk kamera belakang, Nokia 5.1 Plus akan berbekal kamera beresolusi 13MP dengan lensa sekunder.Kamera belakang juga disebut berkemampuan merekam video resolusi 1080p. Di bagian bawah modul kamera belakang, pengguna juga akan menemukan sensor pemindai sidik jari dengan bentuk lingkaran.HMD Global diprediksi akan secara resmi meluncurkan Nokia 5.1 Plus setidaknya pada awal bulan Agustus mendatang, dan pada ajang IFA 2018. Perangkat ini dilaporkan dipasarkan dalam tiga pilihan warna, yaitu hitam, biru dan putih.(MMI)