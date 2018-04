Lagi, iPhone Bakal Punya Warna Merah

Jakarta: Tahun lalu, saat merilis iPhone 7 dan 7 Plus, Apple sempat merilis iPhone khusus edisi warna merah. Antusiasime terhadap pengguna setia iPhone memang sangat besar, sehingga iPhone 7 dan iPhone 7 Plus Red dipesan cukup banyak.



Kini berhembus kabar bahwa Apple akan kembali menghadirkan iPhone edisi warnah merah. Bukan untuk iPhone X, melainkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. Situs MacRumors menyebutkan kabar burung ini berasal dari memo yang tersebar dari pegawai operator telekomunikasi Virgin Mobile.

Memo tersebut memuat bahwa mereka telah menerima satu model smartphone baru yang akan masuk ke katalog produknya pada hari Senin tanggal 9 April 2018 waktu setempat yang di Indonesia adalah esok hari.Memo juga menyebutkan iPhone warna merah akan membuka pre-order terlebih dahulu. Cara yang sama saat iPhone 7 dan 7 Plus Red diumumkan tahun lalu, pengguna harus pre-order terlebih dahulu.Beberapa pengamat juga disebutkan telah menerima kabar ini, dan dalam waktu dekat Apple segera mengumumkannya. Sayangnya, mereka juga tidak menyebutkan bahwa iPhone X termasuk dalam daftar yang akan mendapatkan warna merah.Belum diketahui alasan atas kabar Apple akan merilis iPhone 8 dan iPhone 8 Plus edisi warna merah. Berkaca ke tahun lalu, iPhone 7 versi warna merah saat itu dirilis sebagai bagian dari kegiatan sosial untuk memberikan dukungan finansial bagi program penanggulangan HIV/AIDS di negara-negara benua Afrika.(MMI)