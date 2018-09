Startup Korea Kagumi Startup Indonesia

Jakarta: Startup Indonesia di Asia Tenggara rupanya diakui oleh pemain startup dari negara lain seperti Korea Selatan. Hal ini terlihat dari kekaguman pemain startup Korea Selatan yang berkunjung ke Indonesia.



Pada hari Rabu, 12 September 2018, Senior Manager Gyeonggi Center for Creative Economy & Innovation (GCCEI), Park Youn Sung beserta rombongan 10 pemuda pendiri startup di negaranya berkunjung ke Jakarta untuk melihat perkembangan startup Indonesia.



"Kami datang karena melihat industri startup berkembang pesat, terutama melihat dukungan pemerintahnya yang sangat besar. Tidak heran dari negara ini sudah lahir empat unicorn. Kami ingin belajar dari Indonesia," ungkap Park.



10 pemuda pendiri startup tersebut masuk dalam program The 4th Industrial Revolution Hub Idea, sebuah kompetisi startup atau hackathon yang pemenangnya berkesempatan berkunjung ke Indonesia. Mereka sendiri merupakan mahasiswa dan pelajar sekolah menengah atas yang baru berusia 16 tahun.



Park mengakui bahwa para pemenang sangat senang untuk belajar mengingat sudah ada GO-JEK, Traveloka, Tokopedia, dan terakhir BukaLapak yang berstatus unicorn di Indonesia.







Dari keempatnya, BukaLapak menjadi unicorn yang disambangi. Selain mengenal lebih dekat, pemenang diajak untuk mengenal aspek bisnis serta kultur perusahaan yang mayoritas diisi oleh pegawai berusia sangat muda.



Para pemenang juga mendapatkan pembekalan berupa seminar atau sharing session bersama tim konsultan marketing MarkPlus, Inc. khususnya soal business outlook hingga customer behavior pattern di Indonesia.



"Dibanding Thailand dan Singapura, Indonesia adalah emerging market dengan

populasi besar. Artinya pasarnya juga besar. Dan kami lihat masyarakat Indonesia

sudah cukup baik dalam berbahasa Inggris. Itu menjadi pertimbangan juga," ungkap Senior Manager Global Startup Platform dari Universitas Gyeonggi, Claudia Hyun yang dalam rombongan peserta.





Di hari terakhir kunjungan pada Jumat 14 September 2018, para pemenang berkesempatan mempresentasikan startup di depan investor, mulai dari Metra Digital Innovation (MDI) Ventures, Convergences Ventures, ANGIN, dan Merah Putih.



Menurut Head of Strategic Innovation MDI Aldi Hartanto, startup-startup ini walau

terbilang masih kecil dalam skala, bahkan baru sebatas ide untuk dikembangkan namun mampu menyelesaikan masalah di masyarakat.

(MMI)